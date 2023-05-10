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10 мая, 10:12

Кремль ответил на слухи о спешном отъезде Лукашенко после парада из-за проблем со здоровьем

Песков объяснил, что Лукашенко не был на завтраке в Кремле из-за отъезда в Минск

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Денис Мосюков</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Денис Мосюков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог присутствовать на неформальном завтраке в Кремле 9 Мая, потому что спешил на мероприятия в честь Дня Победы в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами. Он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу", — ответил представитель Кремля на просьбу оценить слухи об ухудшении самочувствия белорусского лидера.

Песков пояснил, что Лукашенко после парада нужно было скорее улетать, поскольку в Минске запланировали мероприятия, связанные с Днём Победы.

Лукашенко: Память о подвиге победителей ВОВ помогает белорусам быть сильнее

Лукашенко: Память о подвиге победителей ВОВ помогает белорусам быть сильнее

К слову, Лукашенко сразу после возвращения в Белоруссию вместе со своими сыновьями Дмитрием и Николаем возложил венок и цветы к монументу Победы в столице.

Александр Юнашев
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