Кремль ответил на слухи о спешном отъезде Лукашенко после парада из-за проблем со здоровьем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог присутствовать на неформальном завтраке в Кремле 9 Мая, потому что спешил на мероприятия в честь Дня Победы в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами. Он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу", — ответил представитель Кремля на просьбу оценить слухи об ухудшении самочувствия белорусского лидера.

Песков пояснил, что Лукашенко после парада нужно было скорее улетать, поскольку в Минске запланировали мероприятия, связанные с Днём Победы.