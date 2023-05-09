Лукашенко: Память о подвиге победителей ВОВ помогает белорусам быть сильнее

Правда Победы и память о подвиге поколения победителей Великой Отечественной войны объединяют белорусов и помогают им быть сильнее. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, поздравляя соотечественников с 9 Мая. Телеграмма опубликована на его сайте.

"Поздравляю вас с Днём Победы! Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях. Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления", — говорится в заявлении главы республики.

Лукашенко заявил, что "правда Победы и энергия созидания" помогают народу Белоруссии становиться сильнее, обеспечивают "надёжную защиту и процветание родной земли". А укрепляя её потенциал и авторитет трудовыми победами и достижениями, люди делают всё, чтобы никто и никогда не смог сломить и уничтожить белорусов, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем политик отметил, что в эти дни вся страна отдаёт дань уважения всем тем, кто пал героем и положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушив фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая война окажется последней.

"Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вёл с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надёжный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге", — добавил белорусский лидер.