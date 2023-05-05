Белоруссия ввела погранконтроль на въезде из России

Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией в рамках реализации двустороннего соглашения о взаимном признании виз. Об этом сообщили ТАСС сотрудники Госпогранкомитета республики, комментируя слухи о том, что у границы двух государств проверяют паспорта.

"Просто проверку делают. Планируют в рамках подготовки выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз. Пока его ещё не признали, мониторят границу", — сообщили журналистам на горячей линии Госпогранкомитета и добавили, что очереди на пунктах пропуска не фиксируются.

В соответствии с соглашением о взаимном признании виз граждане третьих стран имеют право свободно въезжать, выезжать и пребывать в Белоруссии по российской визе и, наоборот, в России — по действующей белорусской визе. Вместе с этим каждая сторона сохраняет право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания в своей стране.