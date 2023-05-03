Самолёты ВС России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства
Самолёты Вооружённых сил России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства республики в рамках очередного этапа комплексной проверки боеготовности белорусских воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.
"Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Республики Беларусь", — сообщает пресс-служба белорусского Минобороны в своём телеграм-канале.
Отмечается, что главным образом будут проверяться воинские части и подразделения из Минской, Брестской и Гродненской областей. К учениям в числе прочих будут привлечены подразделения обеспечения.
Ранее сообщалось, что ракетчики из Белоруссии обучились в России применению спецбоеприпасов для "Искандера". В процессе обучения особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также проведению учебно-боевых пусков.
ТАСС / Наталия Федосенко