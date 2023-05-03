Самолёты ВС России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства

Самолёты Вооружённых сил России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства республики в рамках очередного этапа комплексной проверки боеготовности белорусских воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

"Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Республики Беларусь", — сообщает пресс-служба белорусского Минобороны в своём телеграм-канале.

Отмечается, что главным образом будут проверяться воинские части и подразделения из Минской, Брестской и Гродненской областей. К учениям в числе прочих будут привлечены подразделения обеспечения.