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3 мая, 05:43

Самолёты ВС России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства

Самолёты Вооружённых сил России и Белоруссии проведут патрулирование воздушного пространства республики в рамках очередного этапа комплексной проверки боеготовности белорусских воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

"Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Республики Беларусь", — сообщает пресс-служба белорусского Минобороны в своём телеграм-канале.

Отмечается, что главным образом будут проверяться воинские части и подразделения из Минской, Брестской и Гродненской областей. К учениям в числе прочих будут привлечены подразделения обеспечения.

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Ранее сообщалось, что ракетчики из Белоруссии обучились в России применению спецбоеприпасов для "Искандера". В процессе обучения особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также проведению учебно-боевых пусков.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Никита Никонов
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