Лукашенко оценил риск вторжения войск Польши и Украины в Белоруссию
Лукашенко уверен, что Польша и Украина не нападут на Белоруссию
Александр Лукашенко в Гомельской области. Фото © "Президент Республики Беларусь"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина и её партнёры не рискнут напасть на страну. Об этом он сказал на встрече с жителями Гомельской области.
"Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются", — пояснил он.
По его словам, расслабляться всё же не следует, так как НАТО продолжает расширяться на восток. Лукашенко подчеркнул, что размещение в республике российских ядерных ракет — это способ обезопаситься, чтобы Запад "смотреть боялся в нашу сторону". Президент признался, что меньше всего желает "втянуть белорусов в широкомасштабную бойню". Он напомнил, что республику продолжают посещать жители всех соседних стран, хотя их власти "забетонировали и заминировали границу".
"Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: "Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живёте?" То есть это уже в политику перерастает", — заметил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения.