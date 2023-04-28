Лукашенко оценил риск вторжения войск Польши и Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина и её партнёры не рискнут напасть на страну. Об этом он сказал на встрече с жителями Гомельской области.

"Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются", — пояснил он.

По его словам, расслабляться всё же не следует, так как НАТО продолжает расширяться на восток. Лукашенко подчеркнул, что размещение в республике российских ядерных ракет — это способ обезопаситься, чтобы Запад "смотреть боялся в нашу сторону". Президент признался, что меньше всего желает "втянуть белорусов в широкомасштабную бойню". Он напомнил, что республику продолжают посещать жители всех соседних стран, хотя их власти "забетонировали и заминировали границу".