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28 апреля, 12:46

Лукашенко оценил риск вторжения войск Польши и Украины в Белоруссию

Лукашенко уверен, что Польша и Украина не нападут на Белоруссию

<p>Александр Лукашенко в Гомельской области. Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/rabochaya-poezdka-v-vetkovskiy-rayon-gomelskoy-oblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Президент Республики Беларусь"</a></p>

Александр Лукашенко в Гомельской области. Фото © "Президент Республики Беларусь"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина и её партнёры не рискнут напасть на страну. Об этом он сказал на встрече с жителями Гомельской области.

"Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются", — пояснил он.

По его словам, расслабляться всё же не следует, так как НАТО продолжает расширяться на восток. Лукашенко подчеркнул, что размещение в республике российских ядерных ракет — это способ обезопаситься, чтобы Запад "смотреть боялся в нашу сторону". Президент признался, что меньше всего желает "втянуть белорусов в широкомасштабную бойню". Он напомнил, что республику продолжают посещать жители всех соседних стран, хотя их власти "забетонировали и заминировали границу".

"Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: "Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живёте?" То есть это уже в политику перерастает", заметил Лукашенко.

Белоруссия разместит у себя стратегическое ядерное оружие в случае агрессии Запада

Белоруссия разместит у себя стратегическое ядерное оружие в случае агрессии Запада

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения.

Татьяна Миссуми
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