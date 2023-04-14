Белоруссия разместит у себя стратегическое ядерное оружие в случае агрессии Запада
Глава Минобороны Белоруссии: Мы можем разместить и стратегическое ядерное оружие
Если на Западе будут продолжать вести агрессивную риторику, то Белоруссия будет вынуждена разместить на территории страны стратегическое ядерное оружие. Об этом сказал глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин. Сейчас уже ведётся подготовка существующих площадок.
"И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.
Ранее стало известно, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии соответствуют российской ядерной доктрине и не требуют её пересмотра.
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