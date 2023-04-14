Белоруссия разместит у себя стратегическое ядерное оружие в случае агрессии Запада

Если на Западе будут продолжать вести агрессивную риторику, то Белоруссия будет вынуждена разместить на территории страны стратегическое ядерное оружие. Об этом сказал глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин. Сейчас уже ведётся подготовка существующих площадок.