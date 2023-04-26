Ракетчики из Белоруссии обучились в России применению спецбоеприпасов для "Искандера"

Расчёты отдельного ракетного дивизиона Вооружённых сил Белоруссии, оснащённого ОТРК "Искандер-М", обучились в России применению специальных боеприпасов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Работа расчётов ОТРК "Искандер-М". Видео © Telegram / Минобороны России

"Личный состав расчётов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обучение белорусских ракетчиков проходило с 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа. В процессе особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также проведению учебно-боевых пусков.