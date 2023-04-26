Ракетчики из Белоруссии обучились в России применению спецбоеприпасов для "Искандера"
МО: ВС Белоруссии обучились в РФ применению спецбоеприпасов для "Искандера-М"
Расчёты отдельного ракетного дивизиона Вооружённых сил Белоруссии, оснащённого ОТРК "Искандер-М", обучились в России применению специальных боеприпасов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.
Работа расчётов ОТРК "Искандер-М". Видео © Telegram / Минобороны России
"Личный состав расчётов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обучение белорусских ракетчиков проходило с 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа. В процессе особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также проведению учебно-боевых пусков.
В состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая и командно-штабная машина, пункт подготовки информации, а также жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания. В ходе обучения белорусские военные подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения. А 4 апреля сообщалось, что белорусские ракетчики отправились на обучение в Россию.
Telegram / Минобороны России