Ракетчики из Белоруссии вернулись домой после обучения управлению "Искандерами-М"
Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии завершили обучение в России
Белорусские военные ракетных войск завершили обучение на российских полигонах управлению "Искандерами-М", которые ранее Москва передала Минску. Об этом рассказали в Минобороны республики.
"Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов Вооружённых сил РФ", — уточнили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения. А 4 апреля сообщалось, что белорусские ракетчики отправились на обучение в Россию.
t.me / Минобороны Белоруссии / Павел Матусевич