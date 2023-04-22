Ракетчики из Белоруссии вернулись домой после обучения управлению "Искандерами-М"

Белорусские военные ракетных войск завершили обучение на российских полигонах управлению "Искандерами-М", которые ранее Москва передала Минску. Об этом рассказали в Минобороны республики.

"Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов Вооружённых сил РФ", — уточнили в ведомстве.