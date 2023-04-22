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22 апреля, 16:42

Ракетчики из Белоруссии вернулись домой после обучения управлению "Искандерами-М"

Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии завершили обучение в России

Белорусские военные ракетных войск завершили обучение на российских полигонах управлению "Искандерами-М", которые ранее Москва передала Минску. Об этом рассказали в Минобороны республики.

"Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов Вооружённых сил РФ", уточнили в ведомстве.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения. А 4 апреля сообщалось, что белорусские ракетчики отправились на обучение в Россию.

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t.me / Минобороны Белоруссии / Павел Матусевич

Татьяна Миссуми
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