Лукашенко пригласили на многообещающий саммит ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш пригласил Лукашенко на саммит ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил приглашение президенту Белоруссии Александру Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития (ЦУР). Встреча намечена на сентябрь.
"Приглашение в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите по целям устойчивого развития получено", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Как рассказали там, генсек ООН в этом послании заявил, что благодаря этому саммиту "мир перейдёт от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий".
"Я с нетерпением ожидаю вашего личного участия в саммите", — написал генсек ООН.
Напомним, ранее Кремль ответил на слухи о спешном отъезде Лукашенко после парада якобы из-за проблем со здоровьем.
ТАСС / Михаил Метцель