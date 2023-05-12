Лукашенко пригласили на многообещающий саммит ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил приглашение президенту Белоруссии Александру Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития (ЦУР). Встреча намечена на сентябрь.

"Приглашение в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите по целям устойчивого развития получено", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Как рассказали там, генсек ООН в этом послании заявил, что благодаря этому саммиту "мир перейдёт от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий".

"Я с нетерпением ожидаю вашего личного участия в саммите", — написал генсек ООН.