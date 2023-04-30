Лукашенко сообщил о готовности Белоруссии продолжить взаимодействие с ООН по продбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить взаимодействие с ООН по вопросу обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом говорится в распространённом пресс-службой лидера республики поздравлении по случаю дня рождения генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

"Подтверждаю готовность Минска продолжить взаимодействие с ООН в решении этого наиважнейшего вопроса. <...> Вы можете всегда рассчитывать на Беларусь", — отметил он.

Лукашенко поблагодарил Гутерриша за неустанные попытки в сложных политических условиях укрепить мировую продовольственную безопасность, включая использование возможностей Белоруссии как крупного производителя удобрений и сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем он подчеркнул, что многолетний опыт и профессионализм генсека ООН, а также его активная деятельность в этой должности, направленная на деэскалацию международной обстановки, повышение роли всемирной организации в качестве универсальной площадки для равноправного диалога, будут способствовать поиску оптимальных решений для противодействия современным рискам, вызовам и угрозам.

"Благодаря вашей работе организация остаётся одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, даёт надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность", — добавил Лукашенко.