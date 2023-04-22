Лукашенко рассказал о последователях нацизма в просвещённых странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий из-за новых последователей нацизма даже в самых просвещённых странах мира. С такими словами он обратился к участникам антифашистского форума "Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству" в Минске.

"Вы поставили перед собой благородную цель — предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы, одним из проявлений которой становится возрождение самых антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Казалось бы навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещённых странах мира", — заметил Лукашенко.

Белорусский лидер убеждён, что голос сторонников "коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд" должен звучать настойчиво и бескомпромиссно. Он уверен, что участники форума будут и впредь направлять усилия на претворение в жизнь принципов равенства, братства и справедливости. Лукашенко пожелал им успешной работы и достижения поставленных целей.