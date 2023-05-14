В Госдуме подтвердили, что Лукашенко болен
Депутат Затулин: Лукашенко заболел, но это не ковид
В Госдуме РФ подтвердили, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть некоторые проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый замглавы думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин. При этом он не уточнил, чем конкретно заболел белорусский лидер.
"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске", — сказал он в беседе с изданием "Подъём".
Депутат предположил, что Лукашенко "нуждается в определённом отдыхе — вот и всё".
Напомним, слухи о плохом самочувствии президента Белоруссии появились после его визита в Москву 9 Мая. Тогда он имел болезненный вид и не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле, а на возложение цветов в Александровском саду его довезли на автомобиле. Беспокойство усилилось после того, как он накануне не посетил и церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии.