В Госдуме подтвердили, что Лукашенко болен

В Госдуме РФ подтвердили, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть некоторые проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый замглавы думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин. При этом он не уточнил, чем конкретно заболел белорусский лидер.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске", — сказал он в беседе с изданием "Подъём".

Депутат предположил, что Лукашенко "нуждается в определённом отдыхе — вот и всё".