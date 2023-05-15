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15 мая, 09:58

Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о состоянии Лукашенко

В вопросе о здоровье президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо ориентироваться на официальные сообщения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обеспокоенности Кремля появившимися слухами.

"Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", сказал он.

Кремль ответил на слухи о спешном отъезде Лукашенко после парада из-за проблем со здоровьем

Кремль ответил на слухи о спешном отъезде Лукашенко после парада из-за проблем со здоровьем

Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. По словам депутата Госдумы Константина Затулина, политик действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет" и он просто "нуждается в определённом отдыхе".

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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