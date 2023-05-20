Стал улыбаться: Опубликовано новое видео с Лукашенко, и, похоже, он выздоравливает
Опубликовано видео с выздоровевшим Лукашенко со встречи с главой МИД Никарагуа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой МИД Никарагуа Денисом Монкада. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала видео с их беседой. На этих кадрах глава государства выглядит выздоровевшим, уже улыбается.
Президент Белоруссии провёл встречу с главой МИД Никарагуа. Видео © Telegram / Пул Первого
"Такая далёкая и такая близкая страна. Всё, в чём нуждается Никарагуа, в Беларуси есть в избытке. Мы должны наладить отношения. И это дело времени", — отметил Лукашенко на встрече.
Президент Беларуси привёл в пример Кубу и Венесуэлу, с которыми у республики тесные не только политические, но и торгово-экономические отношения. Кроме того, он адресовал тёплые слова руководителю Никарагуа Даниэлю Ортега, назвав его легендарным.
Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". 15 мая президент Белоруссии появился на публике после перерыва, он посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Лайф публиковал видео с места, и там Лукашенко ещё выглядел больным.
Telegram / Пул Первого