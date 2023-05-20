Стал улыбаться: Опубликовано новое видео с Лукашенко, и, похоже, он выздоравливает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой МИД Никарагуа Денисом Монкада. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала видео с их беседой. На этих кадрах глава государства выглядит выздоровевшим, уже улыбается.

Президент Белоруссии провёл встречу с главой МИД Никарагуа. Видео © Telegram / Пул Первого

"Такая далёкая и такая близкая страна. Всё, в чём нуждается Никарагуа, в Беларуси есть в избытке. Мы должны наладить отношения. И это дело времени", — отметил Лукашенко на встрече.