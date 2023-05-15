Опубликовано видео с Лукашенко, который появился на публике впервые с 9 Мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Фото © БелТА
Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который сегодня появился на публике впервые с 9 Мая. Ранее в СМИ распространились слухи о болезни лидера республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". Сегодня, 15 мая, президент Белоруссии появился на публике после перерыва, он посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.