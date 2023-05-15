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15 мая, 16:21

Опубликовано видео с Лукашенко, который появился на публике впервые с 9 Мая

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Фото © <a href="https://www.belta.by/president/view/obstanovka-ne-kriticheskaja-no-est-nastorazhivajuschie-faktory-podrobnosti-priezda-lukashenko-na-tskp-566640-2023/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Фото © БелТА

Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который сегодня появился на публике впервые с 9 Мая. Ранее в СМИ распространились слухи о болезни лидера республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Лукашенко заявил о переводе ВВС и ПВО Белоруссии в готовность номер один

Лукашенко заявил о переводе ВВС и ПВО Белоруссии в готовность номер один

Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". Сегодня, 15 мая, президент Белоруссии появился на публике после перерыва, он посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Александра Вишнякова
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