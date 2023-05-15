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15 мая, 15:33
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Лукашенко заявил о переводе ВВС и ПВО Белоруссии в готовность номер один

Белорусские ВВС и войска ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад после инцидентов в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности. Наши войска", цитирует его БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что обстановка "не критическая, но есть настораживающие факторы". Он добавил, что власти Белоруссии продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг страны.

Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Напомним, 13 мая в городе Клинцы Брянской области рухнул вертолёт. Перед падением очевидцы слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, машина загорелась ещё в воздухе. В результате крушения погибли двое.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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