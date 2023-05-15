Лукашенко заявил о переводе ВВС и ПВО Белоруссии в готовность номер один

Белорусские ВВС и войска ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад после инцидентов в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности. Наши войска", — цитирует его БелТА.