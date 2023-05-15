Лукашенко заявил о переводе ВВС и ПВО Белоруссии в готовность номер один
Белорусские ВВС и войска ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад после инцидентов в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.
"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности. Наши войска", — цитирует его БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что обстановка "не критическая, но есть настораживающие факторы". Он добавил, что власти Белоруссии продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг страны.
Напомним, 13 мая в городе Клинцы Брянской области рухнул вертолёт. Перед падением очевидцы слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, машина загорелась ещё в воздухе. В результате крушения погибли двое.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель