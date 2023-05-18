Лукашенко: Запад открыто признаётся, что готовится к войне
Страны Запада идут на эскалацию и открыто признаются, что готовятся к войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идёт на эскалацию международной напряжённости и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне. Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остаётся Украина", — цитирует Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта. По его словам, расширение альянса, а также то, что отдельные государства превратились в полигон испытания новых западных вооружений, ставит мир "на весьма опасную грань".
А ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО. Он объяснил это стремлением к "безопасности Европы", поскольку в таком случае Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. Киссинджеру уже ответил Дмитрий Медведев, в 4 пунктах объяснив, почему американский политик не прав.
ТАСС / Михаил Метцель