Лукашенко: Запад открыто признаётся, что готовится к войне

Страны Запада идут на эскалацию и открыто признаются, что готовятся к войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идёт на эскалацию международной напряжённости и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне. Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остаётся Украина", — цитирует Лукашенко БелТА.