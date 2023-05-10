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10 мая, 18:27

Небензя спрогнозировал катастрофу в Европе из-за НАТО

Небензя на СБ ООН обвинил Запад в попытке загнать Боснию и Герцеговину в НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации указал на попытки Запада загнать Боснию и Герцеговину в НАТО вопреки воле народов этой страны.

"Цель западной стратегии совершенно ясна и не должна вводить в заблуждение. Через незаконный инструментарий Аппарата Высокого представителя предполагается коренным образом переформатировать политическую сцену на всех уровнях власти, разрушить систему межнационального баланса, обеспечить расстановку подконтрольных Вашингтону и Брюсселю сил и загнать страну в НАТО вопреки суверенной воле народов Боснии и Герцеговины", — объяснил постпред.

Он призвал Совбез ООН не закрывать глаза на творящееся в Боснии и Герцеговине беззаконие и предупредил, что результат такой политики будет "катастрофическим" и для региона, и для всей Европы.

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Unsplash

Андрей Бражников
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