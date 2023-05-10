Небензя спрогнозировал катастрофу в Европе из-за НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации указал на попытки Запада загнать Боснию и Герцеговину в НАТО вопреки воле народов этой страны.

"Цель западной стратегии совершенно ясна и не должна вводить в заблуждение. Через незаконный инструментарий Аппарата Высокого представителя предполагается коренным образом переформатировать политическую сцену на всех уровнях власти, разрушить систему межнационального баланса, обеспечить расстановку подконтрольных Вашингтону и Брюсселю сил и загнать страну в НАТО вопреки суверенной воле народов Боснии и Герцеговины", — объяснил постпред.