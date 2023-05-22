Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Белорусский лидер отметил, что часто встречается с российским коллегой, однако не для того, чтобы "посмотреть друг на друга". Так и в ходе предстоящей встречи политиков, которая состоится в среду, 24 мая, планируется обсудить неурегулированные вопросы в отношениях сторон.

"Как мне докладывает [белорусское] правительство, почти нет никаких проблем [в отношениях с Россией]. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что всё-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", — приводит его слова БелТА.