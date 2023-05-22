Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая
Лукашенко обсудит с Путиным в Москве неурегулированные вопросы в отношениях
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом он сообщил в ходе разговора с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.
Белорусский лидер отметил, что часто встречается с российским коллегой, однако не для того, чтобы "посмотреть друг на друга". Так и в ходе предстоящей встречи политиков, которая состоится в среду, 24 мая, планируется обсудить неурегулированные вопросы в отношениях сторон.
"Как мне докладывает [белорусское] правительство, почти нет никаких проблем [в отношениях с Россией]. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что всё-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", — приводит его слова БелТА.
До этого белорусский президент посещал Москву с рабочим визитом накануне 9 Мая. На Параде Победы выглядел довольно болезненно, а после его окончания не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле. После этого Лукашенко не было и на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии в Минске. Многие начали строить страшные версии о его скоропостижной кончине, а в Госдуме отметили, что в его болезни нет "ничего сверхъестественного". 15 мая глава Белоруссии впервые снова появился на публике и посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.