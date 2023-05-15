Политолог представил три сценария для Белоруссии в случае ухода Лукашенко из-за болезни

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Лайфом рассказал, с какими проблемами может столкнуться Белоруссия в случае ухудшения здоровья действующего главы республики Александра Лукашенко.

"Пока что рано увязывать это ухудшение — возможно, временное, возможно, связанное с обострением и окончательным уходом Александра Лукашенко с политической арены. Относительно его преемника, если уж говорить об этом, пока что ясного мнения нет, называется очень большое количество фамилий. Но ни одна из этих фамилий в полной мере не удовлетворяет требованиям. <...> Пока что ряд экспертов считают, что это могут быть представители общественной или политической жизни Белоруссии, такие как Игорь Петришенко, Наталья Качанова и некоторые другие", — отметил эксперт.

Что это будет означать для России, пока тоже сказать ничего толком нельзя, всё будет зависеть от личности нового лидера и от того, какую политику он будет выстраивать. По оценке собеседника Лайфа, возможны три варианта: прозападная, многовекторная или пророссийская. При этом Безпалько заметил, что и сам Лукашенко вначале отличался многовекторностью, но сменил политику на пророссийскую.

"Прозападные политики могут возникнуть просто из ниоткуда по той простой причине, что многие из них скрывают свои взгляды, находясь даже в политической когорте Лукашенко. В этом случае, я убеждён, конечно же, Белоруссия может либо, сохраняя торгово-экономические отношения с Россией, медленно начать дрейфовать на Запад или же, соответственно, сделать резкий скачок для того, чтобы попытаться обрушить Россию", — предположил наш собеседник.

Впрочем, по словам Безпалько, последствия попыток отвернуться от Москвы в первую очередь в таком случае ударят по самой Белоруссии. По словам политолога, в последнее время экономика не является каким-либо основным или сдерживающим фактором в международных отношениях. Он напомнил, что и Украина, и Германия в своё время имели прекрасные торгово-экономические отношения с Россией, которые приносили им большую прибыль, но тем не менее ради определённых политических целей пошли на разрыв.