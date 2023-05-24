Польский генерал предрёк вооружённый переворот в Белоруссии

"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится", — сказал он в эфире телеканала Polsat.

Как уточнил Скшипчак, речь идёт именно о военной операции. По словам генерала, Варшаве нужно "быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко". Он считает, что в "восстании" могут принять участие белорусы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева.