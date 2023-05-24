Польский генерал предрёк вооружённый переворот в Белоруссии
Генерал Скшипчак заявил, что Польша готовится к военному перевороту в Белоруссии
Польша готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии. Об этом заявил бывший замглавы Минобороны республики генерал Вальдемар Скшипчак.
"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится", — сказал он в эфире телеканала Polsat.
Как уточнил Скшипчак, речь идёт именно о военной операции. По словам генерала, Варшаве нужно "быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко". Он считает, что в "восстании" могут принять участие белорусы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева.
Напомним, в конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада готовятся вторгнуться на территорию республики, чтобы уничтожить её. Позднее политик оценил риск вторжения войск Польши и Украины в Белоруссию.
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