Регион

Уведомления отключены

27 мая, 13:57

В Кремле назвали условие завершения СВО

Песков: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех её задач

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до выполнения всех её задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия будет продолжать операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО

Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО

Ранее представитель Кремля констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине. По его словам, поставки вооружения Киеву только затягивают конфликт, но они не способны изменить ситуацию коренным образом.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров