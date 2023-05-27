В Кремле назвали условие завершения СВО
Песков: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех её задач
Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до выполнения всех её задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия будет продолжать операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее представитель Кремля констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине. По его словам, поставки вооружения Киеву только затягивают конфликт, но они не способны изменить ситуацию коренным образом.
ТАСС / Станислав Красильников