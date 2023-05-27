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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 13:57
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В Кремле назвали условие завершения СВО

Песков: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех её задач

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до выполнения всех её задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия будет продолжать операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО
Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО

Ранее представитель Кремля констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине. По его словам, поставки вооружения Киеву только затягивают конфликт, но они не способны изменить ситуацию коренным образом.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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