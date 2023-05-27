В Кремле назвали условие завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до выполнения всех её задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия будет продолжать операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.