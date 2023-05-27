Песков констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине

Запад с каждым днём всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.