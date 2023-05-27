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27 мая, 13:44

Песков констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине

Запад с каждым днём всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Песков добавил, что западные поставки вооружений только затягивают конфликт, но они не способны изменить ситуацию коренным образом.

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Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва делает выводы из возросшей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ известно об использовании иностранной техники киевскими диверсантами, которые вторглись в Белгородскую область.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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