Песков констатировал ежедневный рост вовлечённости Запада в конфликт на Украине
Запад с каждым днём всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Песков добавил, что западные поставки вооружений только затягивают конфликт, но они не способны изменить ситуацию коренным образом.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва делает выводы из возросшей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ известно об использовании иностранной техники киевскими диверсантами, которые вторглись в Белгородскую область.
ТАСС / Михаил Метцель