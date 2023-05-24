Песков заявил о росте вовлечённости Запада в украинский конфликт

Российская сторона делает выводы, исходя из всё большей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для Москвы не секрет, что всё больше иностранной военной техники поступает на вооружение ВСУ. Он указал, что западные вооружения используются против российских военных.

"И для нас не секрет, что с каждым днём растёт прямая и косвенная вовлечённость стран Запада в этот конфликт… Мы делаем соответствующие выводы", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские диверсанты использовали западную технику.