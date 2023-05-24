Песков заявил о росте вовлечённости Запада в украинский конфликт
Песков: РФ делает выводы из возросшей вовлечённости Запада в конфликт на Украине
Российская сторона делает выводы, исходя из всё большей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для Москвы не секрет, что всё больше иностранной военной техники поступает на вооружение ВСУ. Он указал, что западные вооружения используются против российских военных.
"И для нас не секрет, что с каждым днём растёт прямая и косвенная вовлечённость стран Запада в этот конфликт… Мы делаем соответствующие выводы", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские диверсанты использовали западную технику.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
Как писал Лайф, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. Житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
ТАСС / Михаил Терещенко