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24 мая, 08:49

Лавров: НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине

Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил Западу о недопустимости такого сценария.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", — отметил министр в ходе XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Лавров: НАТО собиралась развалить Россию, но в итоге её сплотила

Лавров: НАТО собиралась развалить Россию, но в итоге её сплотила

А ранее, говоря об участии Североатлантического альянса в украинском конфликте, Лавров сказал, что "глубже втягиваться уже некуда".

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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