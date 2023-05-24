Лавров: НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине

Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил Западу о недопустимости такого сценария.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", — отметил министр в ходе XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.