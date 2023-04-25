Лавров: НАТО собиралась развалить Россию, но в итоге её сплотила

Североатлантический альянс намеревался развалить Россию, но в итоге, наоборот, сплотил нашу страну, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.

"Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в РФ, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она её сплотила", — сказал глава МИД РФ.

Он также добавил, что Москва хотела лишь не допустить расширения НАТО на восток, о чём альянс сам неоднократно заверял. Но тем не менее это не помешало Западу водить нас за нос, и "теперь уже все знают, как лгали впоследствии про Минские договорённости и про многое другое", добавил министр.