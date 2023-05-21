Во Франции испугались развития конфликта на Украине не по сценарию Запада
Экс-депутат Европарламента Филиппо призвал Запад остановить конфликт на Украине
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить конфликт на Украине, который разворачивается не по сценарию Запада.
Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский умудрился потерять Артёмовск вопреки тому, о чём все последние месяцы трубили все "эксперты". Поэтому, по его мнению, Западу стоит прекратить накачивать Незалежную оружием, а Киеву необходимо задуматься о мирных переговорах.
"Пора прекращать поставки оружия, а вскоре и самолётов, что за безумие! И миллиарды, вылитые на коррупцию на Украине! Нужно обсуждение мирного плана!" — написал Филиппо в своём твиттере.
Напомним, об освобождении Артёмовска стало известно накануне от Минобороны РФ. По данным ведомства, российской стороне удалось освободить город благодаря действиям бойцов ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Как уточнил глава вагнеровцев, бои за территорию продолжались 224 дня. Сегодня информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что город остался лишь "в сердцах". При этом спустя несколько часов его же команда дала опровержение его заявления.
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