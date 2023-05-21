Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить конфликт на Украине, который разворачивается не по сценарию Запада.

Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский умудрился потерять Артёмовск вопреки тому, о чём все последние месяцы трубили все "эксперты". Поэтому, по его мнению, Западу стоит прекратить накачивать Незалежную оружием, а Киеву необходимо задуматься о мирных переговорах.

"Пора прекращать поставки оружия, а вскоре и самолётов, что за безумие! И миллиарды, вылитые на коррупцию на Украине! Нужно обсуждение мирного плана!" — написал Филиппо в своём твиттере.