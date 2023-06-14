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14 июня, 09:47

Лукашенко: Белоруссия готова ко всему и без колебаний ответит на агрессию

Белоруссия готова к любому развитию событий и без колебаний ответит на агрессию. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" глава республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что "против ядерной страны никто ещё не воевал", а белорусы — мирные люди, но проблема в том, что страна находится в центре Европы.

"Поэтому ситуация непростая, и мы ко всему готовы. У нас достаточно уже сейчас мощи, чтобы ответить. Многие говорят: "Батька, вы же знаете, он такой…" Да. Я такой, когда речь идёт о моём народе, о моём государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать десять миллионов на растерзание. <...> Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия", — сказал Лукашенко.

"В любой момент": Лукашенко заявил о возможности согласовать ядерный удар одним звонком

"В любой момент": Лукашенко заявил о возможности согласовать ядерный удар одним звонком

В том же интервью Лукашенко указал на большие предпосылки для урегулирования ситуации на Украине. По его оценке, Запад, несмотря ни на что, на самом деле "жутко боится новой масштабной войны".

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ТАСС / Михаил Климентьев

Ирина Фальке
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