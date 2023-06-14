Лукашенко: Белоруссия готова ко всему и без колебаний ответит на агрессию

Он подчеркнул, что "против ядерной страны никто ещё не воевал", а белорусы — мирные люди, но проблема в том, что страна находится в центре Европы.

"Поэтому ситуация непростая, и мы ко всему готовы. У нас достаточно уже сейчас мощи, чтобы ответить. Многие говорят: "Батька, вы же знаете, он такой…" Да. Я такой, когда речь идёт о моём народе, о моём государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать десять миллионов на растерзание. <...> Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия", — сказал Лукашенко.