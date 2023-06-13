"В любой момент": Лукашенко заявил о возможности согласовать ядерный удар одним звонком
Лукашенко: Применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком Путину
Применение Белоруссией российского тактического ядерного оружия можно согласовать одним телефонным звонком президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Если начнётся война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (Путин. — Прим. Лайфа) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1"
По его словам, Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. При этом ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его распределят по всей территории Белоруссии, отметил Лукашенко.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
Сайт президента Белоруссии