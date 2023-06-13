"В любой момент": Лукашенко заявил о возможности согласовать ядерный удар одним звонком

"Если начнётся война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (Путин. — Прим. Лайфа) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1"