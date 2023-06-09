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9 июня, 11:43

Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Путин: РФ начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля

Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля, когда в республике будут готовы хранилища. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Всё идет по плану. Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", — отметил Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит сегодня в Сочи.

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Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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