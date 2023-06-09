Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля, когда в республике будут готовы хранилища. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Всё идет по плану. Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", — отметил Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит сегодня в Сочи.