Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии
Путин: РФ начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля
Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля, когда в республике будут готовы хранилища. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Всё идет по плану. Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", — отметил Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит сегодня в Сочи.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
ТАСС / Гавриил Григоров