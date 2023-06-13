Регион

Уведомления отключены

13 июня, 18:36

Лукашенко: Белоруссия получит ядерное оружие втрое мощнее, чем в Хиросиме

Российское тактическое ядерное оружие, которые будет размещено в Белоруссии, будет в три раза мощнее того, которое было применено США в прошлом веке в Хиросиме и Нагасаки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 тысяч от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, когда Белоруссия получит из России ядерное оружие

Лукашенко рассказал, когда Белоруссия получит из России ядерное оружие

По его мнению, при применении одной получаемой из России ядерной бомбы могут погибнуть до миллиона человека. Лукашенко отметил, что "не дай Бог применять это оружие".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в республике было размещено по его просьбе, чтобы гарантировать безопасность государства.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • ядерноеоружие
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров