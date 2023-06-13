Лукашенко: Белоруссия получит ядерное оружие втрое мощнее, чем в Хиросиме
Российское тактическое ядерное оружие, которые будет размещено в Белоруссии, будет в три раза мощнее того, которое было применено США в прошлом веке в Хиросиме и Нагасаки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".
"У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 тысяч от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее", — сказал белорусский лидер.
По его мнению, при применении одной получаемой из России ядерной бомбы могут погибнуть до миллиона человека. Лукашенко отметил, что "не дай Бог применять это оружие".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в республике было размещено по его просьбе, чтобы гарантировать безопасность государства.
ТАСС / POOL / Илья Питалев