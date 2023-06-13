Лукашенко: Белоруссия получит ядерное оружие втрое мощнее, чем в Хиросиме

Российское тактическое ядерное оружие, которые будет размещено в Белоруссии, будет в три раза мощнее того, которое было применено США в прошлом веке в Хиросиме и Нагасаки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 тысяч от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее", — сказал белорусский лидер.

По его мнению, при применении одной получаемой из России ядерной бомбы могут погибнуть до миллиона человека. Лукашенко отметил, что "не дай Бог применять это оружие".