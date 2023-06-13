Лукашенко рассказал, когда Белоруссия получит из России ядерное оружие

Через несколько дней Белоруссия получит тактическое ядерное оружие из РФ. Об этом журналистам рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, для приёма оружия в республике уже всё готово.

"Думаю, пройдёт несколько дней — и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", — передаёт слова Лукашенко агентство БелТА.

Он также добавил, что условия для хранения тактического ядерного оружия по строгости требований сравнимы с операционным блоком больницы. Лукашенко рассказал, что россияне даже удивились тому, как белорусская сторона выполнила все требования.

Президент Белоруссии указал, что изначально он предложил россиянам вооружить ядерными боеголовками несколько белорусских "Полонезов". Из-за сложности данной процедуры было решено передать тактическое ядерное оружие.