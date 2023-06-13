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13 июня, 09:26

"Не дай бог": Лукашенко заверил, что при агрессии не колеблясь применит ядерное оружие

Лукашенко заявил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в республике было размещено по его просьбе, чтобы гарантировать безопасность государства. Об этом он сказал в своей рабочей поездке в Минскую область. Кроме того, он ответил на вопрос об условиях использования ядерного оружия с территории Белоруссии.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания, — приводит БелТА слова Лукашенко.  Не дай бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия".

Отвечая на вопрос о причинах размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, он также пояснил, зачем это нужно: "Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю" приводит слова Лукашенко БелТА.

Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Никита Осипов
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