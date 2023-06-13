"Не дай бог": Лукашенко заверил, что при агрессии не колеблясь применит ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в республике было размещено по его просьбе, чтобы гарантировать безопасность государства. Об этом он сказал в своей рабочей поездке в Минскую область. Кроме того, он ответил на вопрос об условиях использования ядерного оружия с территории Белоруссии.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания, — приводит БелТА слова Лукашенко. — Не дай бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия".