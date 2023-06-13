Лукашенко: Белорусская "диктатура" святая по сравнению с выборами в США
Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в Америке. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область.
"Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдёт", — приводит его слова БелТА.
Ранее Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии. По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки".
Сайт президента Белоруссии