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13 июня, 09:01

Лукашенко: Белорусская "диктатура" святая по сравнению с выборами в США

Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в Америке. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область.

"Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдёт", — приводит его слова БелТА.

Лукашенко: РФ и Белоруссии нужно надеяться на себя, а не на отмену санкций

Лукашенко: РФ и Белоруссии нужно надеяться на себя, а не на отмену санкций

Ранее Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии. По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки".

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Сайт президента Белоруссии

Светлана Оперук
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