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1 июня, 09:50

"Мы этого не допустим": Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии

Лукашенко: На Западе готовятся к силовому сценарию захвата власти в Белоруссии

Страны Запада готовятся к силовому сценарию захвата власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ в Минске.

По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки", считает он.

"То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим", — подчеркнул Лукашенко.

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Кстати, в конце марта Лукашенко уже говорил о подобных планах Запада. По его словам, противники намерены вторгнуться на территорию Белоруссии, "чтобы уничтожить её".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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