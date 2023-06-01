"Мы этого не допустим": Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии

Страны Запада готовятся к силовому сценарию захвата власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ в Минске.

По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки", считает он.

"То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим", — подчеркнул Лукашенко.