"Мы этого не допустим": Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии
Лукашенко: На Западе готовятся к силовому сценарию захвата власти в Белоруссии
Страны Запада готовятся к силовому сценарию захвата власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ в Минске.
По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки", считает он.
"То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим", — подчеркнул Лукашенко.
Кстати, в конце марта Лукашенко уже говорил о подобных планах Запада. По его словам, противники намерены вторгнуться на территорию Белоруссии, "чтобы уничтожить её".