Лукашенко: РФ и Белоруссии нужно надеяться на себя, а не на отмену санкций
Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на свои силы, а ждать отмены западных санкций — потеря времени. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя", — подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, в Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко. На повестке — вопросы безопасности и экономического взаимодействия. Также президент России собирается встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
ТАСС / Гавриил Григоров