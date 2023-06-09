Лукашенко: РФ и Белоруссии нужно надеяться на себя, а не на отмену санкций

Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на свои силы, а ждать отмены западных санкций — потеря времени. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя", — подчеркнул белорусский лидер.