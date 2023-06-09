Регион

Уведомления отключены

9 июня, 12:17

Лукашенко: РФ и Белоруссии нужно надеяться на себя, а не на отмену санкций

Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на свои силы, а ждать отмены западных санкций — потеря времени. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя", подчеркнул белорусский лидер.

Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Путин рассказал, когда Россия начнёт размещение ядерного оружия в Белоруссии

Напомним, в Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко. На повестке — вопросы безопасности и экономического взаимодействия. Также президент России собирается встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров