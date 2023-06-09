Кремль раскрыл, лидеры каких стран встретятся сегодня с Путиным в Сочи

Президент России Владимир Путин, который в пятницу работает в Сочи, проведёт встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча с Лукашенко состоится "вот уже совсем скоро". В предыдущий раз лидеры двух стран успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.