Кремль раскрыл, лидеры каких стран встретятся сегодня с Путиным в Сочи
Песков: Путин в пятницу работает в Сочи, по плану встречи с Лукашенко и Пашиняном
Президент России Владимир Путин, который в пятницу работает в Сочи, проведёт встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, встреча с Лукашенко состоится "вот уже совсем скоро". В предыдущий раз лидеры двух стран успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.
С Пашиняном Путин виделся тоже в конце мая. После саммита ЕАЭС в Кремле проходила трёхстороняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев