Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

"По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались ещё и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", — говорится в публикации.