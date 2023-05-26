Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в Москве
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".
"По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались ещё и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", — говорится в публикации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.