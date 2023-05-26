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26 мая, 10:19

Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

"По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались ещё и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", — говорится в публикации.

Лукашенко объяснил причину его "красноречивого рукопожатия" с Путиным

Лукашенко объяснил причину его "красноречивого рукопожатия" с Путиным

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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