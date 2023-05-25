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25 мая, 19:39

В Кремле началась встреча Путина, Алиева и Пашиняна

<p>Президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обложка © LIFE</p>

Президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обложка © LIFE

Президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Лайф рассказывал, что встреча руководителей стран ЕАЭС состоялась в Кремле. Саммит начался с церемонии фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министра Армении и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Оксана Попова
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