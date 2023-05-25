В Кремле началась встреча Путина, Алиева и Пашиняна
Президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обложка © LIFE
Президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Лайф рассказывал, что встреча руководителей стран ЕАЭС состоялась в Кремле. Саммит начался с церемонии фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министра Армении и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.