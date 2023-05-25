Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве
Пашинян и Алиев устроили перепалку на ЕАЭС из-за термина "Зангезурский коридор"
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку в ходе саммита ЕАЭС в Москве из-за термина "Зангезурский коридор". Данный термин произнесла азербайджанская сторона.
Алиев и Пашинян обсудили на саммите ЕАЭС Зангезурский коридор. Видео © LIFE
Пашинян в ответ заявил, что "Зангезурский коридор" в последние годы служит термином, выражающим территориальные претензии к Еревану. Он подчеркнул, что в трёхстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминался только Лачинский коридор, который связывает армянскую землю с Нагорным Карабахом. В свою очередь Алиев сказал, что в его словах нет никаких территориальных претензий, а данная фраза принята в международной практике.
Также Пашинян и Алиев не сошлись во мнении по вопросу о функционировании Лачинского коридора. Пашинян заявил, что тот заблокирован, но азербайджанский лидер с этим не согласился.
"Опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение... Я не могу это оставить просто без ответа... Прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокировал", — подчеркнул Алиев.
Президент РФ Владимир Путин попытался примирить стороны, заявив, что терминология важна, но наиболее значима договорённость по вопросу территориальной целостности.
Напомним, 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору. А 22 мая Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Армения также готова обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. При этом армянский премьер допустил выход Еревана из ОДКБ. Пашинян заявил сегодня, что Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность.