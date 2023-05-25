Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку в ходе саммита ЕАЭС в Москве из-за термина "Зангезурский коридор". Данный термин произнесла азербайджанская сторона.

Алиев и Пашинян обсудили на саммите ЕАЭС Зангезурский коридор. Видео © LIFE

Пашинян в ответ заявил, что "Зангезурский коридор" в последние годы служит термином, выражающим территориальные претензии к Еревану. Он подчеркнул, что в трёхстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминался только Лачинский коридор, который связывает армянскую землю с Нагорным Карабахом. В свою очередь Алиев сказал, что в его словах нет никаких территориальных претензий, а данная фраза принята в международной практике.

Также Пашинян и Алиев не сошлись во мнении по вопросу о функционировании Лачинского коридора. Пашинян заявил, что тот заблокирован, но азербайджанский лидер с этим не согласился.

"Опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение... Я не могу это оставить просто без ответа... Прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокировал", — подчеркнул Алиев.