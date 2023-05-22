Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану
Премьер Армении Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана
Премьер-министр Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Патрин
Армения согласна признать Карабах территорией Азербайджана, а также обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. Об этом заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и исходит из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт", — пояснил он.
По его словам, после подписания соответствующего соглашения можно создать вдоль армяно-азербайджанской границы особую демилитаризованную зону. Пашинян подчеркнул, что Ереван и Баку продолжают обсуждать этот вопрос и, возможно, проект соглашения будет готов, однако вряд ли скоро состоится его подписание, хотя страны стремятся наладить региональные коммуникации.
Также Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает её недействующей.