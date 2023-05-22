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22 мая, 10:19

Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Премьер Армении Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана

<p>Премьер-министр Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Патрин</p>

Премьер-министр Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Армения согласна признать Карабах территорией Азербайджана, а также обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. Об этом заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и исходит из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт", пояснил он.

По его словам, после подписания соответствующего соглашения можно создать вдоль армяно-азербайджанской границы особую демилитаризованную зону. Пашинян подчеркнул, что Ереван и Баку продолжают обсуждать этот вопрос и, возможно, проект соглашения будет готов, однако вряд ли скоро состоится его подписание, хотя страны стремятся наладить региональные коммуникации.

Родители погибших в Карабахе солдат затолкали сына Пашиняна в машину и попытались скрыться

Родители погибших в Карабахе солдат затолкали сына Пашиняна в машину и попытались скрыться

Также Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает её недействующей.

Татьяна Миссуми
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