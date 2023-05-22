Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Армения согласна признать Карабах территорией Азербайджана, а также обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. Об этом заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и исходит из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт", — пояснил он.

По его словам, после подписания соответствующего соглашения можно создать вдоль армяно-азербайджанской границы особую демилитаризованную зону. Пашинян подчеркнул, что Ереван и Баку продолжают обсуждать этот вопрос и, возможно, проект соглашения будет готов, однако вряд ли скоро состоится его подписание, хотя страны стремятся наладить региональные коммуникации.