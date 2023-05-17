Родители погибших в Карабахе солдат затолкали сына Пашиняна в машину и попытались скрыться

Участники организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе солдат, напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна и попытались увезти его в неизвестном направлении. Об этом пишет Armtimes.com.

По данным издания, 23-летний Ашот Пашинян шёл по улице, когда рядом с ним поравнялась машина, после чего злоумышленники затолкали его в салон. На одном из перекрёстков автомобиль притормозил, и молодой человек успел выскочить на проезжую часть, где его сбила проезжавшая легковушка.

Сын премьера получил травму ноги, а преступники скрылись, уточняет газета. Однако в самой организации "Зов сыновей" пояснили ТАСС, что всё это ложь, похищения якобы не было, а случилась драка у здания суда, откуда выходил Ашот Пашинян.