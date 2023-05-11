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11 мая, 08:47

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в провокациях

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем.

"В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 мст (09:25 мск) есть четверо раненых. Состояние здоровья двоих раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других — средней тяжести", — сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Уточняется, что жизни раненых военных ничего не угрожает.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели военнослужащего при боестолкновении на границе с Арменией.

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"В результате намеренной провокации подразделений Вооружённых сил Армении погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Орхан Новрузализаде", — заявили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил изолировать Армению за попытки включить Карабах в мирный договор. Также он обвинил Ереван в затягивании процесса переговоров в расчёте на то, что произойдёт некое "чудо".

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ТАСС / Александр Патрин

Никита Никонов
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