Алиев пригрозил изолировать Армению за попытки включить Карабах в мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению ждёт транспортная изоляция, если Ереван ещё раз попытается включить в текст двустороннего мирного соглашения территории Нагорного Карабаха.

"Любая попытка включить так называемую Нагорно-Карабахскую Республику, которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна. Азербайджан надеется, что Армения проявит конструктивность", — заявил Алиев на четвёртой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", которая проходит в Шуше.

Азербайджанский президент считает, что за 28 лет Минская группа ОБСЕ не сделала ничего хорошего, в основном потому, что Ереван не хотел освобождать территории. Алиев обвинил Армению в затягивании процесса путём переговоров в расчёте на то, что произойдёт некое "чудо".

"Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти 30 лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития", — подчеркнул он.