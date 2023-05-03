КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 13:51

Алиев пригрозил изолировать Армению за попытки включить Карабах в мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению ждёт транспортная изоляция, если Ереван ещё раз попытается включить в текст двустороннего мирного соглашения территории Нагорного Карабаха.

"Любая попытка включить так называемую Нагорно-Карабахскую Республику, которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна. Азербайджан надеется, что Армения проявит конструктивность", — заявил Алиев на четвёртой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", которая проходит в Шуше.

Азербайджанский президент считает, что за 28 лет Минская группа ОБСЕ не сделала ничего хорошего, в основном потому, что Ереван не хотел освобождать территории. Алиев обвинил Армению в затягивании процесса путём переговоров в расчёте на то, что произойдёт некое "чудо".

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"Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти 30 лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе. Вместо генерал-майора Андрея Волкова на эту должность назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Никита Никонов
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