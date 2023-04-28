Три человека погибли из-за взрыва противотанковой мины в Карабахе

В Тертерском районе Азербайджана (Нагорный Карабах) три человека погибли в результате взрыва противотанковой мины. В Агентстве по разминированию республики сообщили, что они находились на неразминированной территории и являлись сотрудниками компании RPS Energy Ltd. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

"28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района разорвалась противотанковая мина, в результате чего погибло три человека", — говорится в сообщении.