Три человека погибли из-за взрыва противотанковой мины в Карабахе
В Тертерском районе Азербайджана (Нагорный Карабах) три человека погибли в результате взрыва противотанковой мины. В Агентстве по разминированию республики сообщили, что они находились на неразминированной территории и являлись сотрудниками компании RPS Energy Ltd. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.
"28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района разорвалась противотанковая мина, в результате чего погибло три человека", — говорится в сообщении.
Ранее Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора на границе с Арменией. Утверждается, что это сделано для "предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении".
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