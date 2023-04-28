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28 апреля, 17:54

Три человека погибли из-за взрыва противотанковой мины в Карабахе

В Тертерском районе Азербайджана (Нагорный Карабах) три человека погибли в результате взрыва противотанковой мины. В Агентстве по разминированию республики сообщили, что они находились на неразминированной территории и являлись сотрудниками компании RPS Energy Ltd. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

"28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района разорвалась противотанковая мина, в результате чего погибло три человека", говорится в сообщении.

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Ранее Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора на границе с Арменией. Утверждается, что это сделано для "предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении".

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Getty Images / Resul Rehimov

Матвей Константинов
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