Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора
Азербайджанские подразделения Госпогранслужбы (ГПС) установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией. Он находится в начале дороги, ведущей в Степанакерт.
"Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин – Ханкенди", — говорится в сообщении погранслужбы.
Там заявили, что это сделано "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооружённым формированиям на территории Азербайджана". Ещё одной причиной в погранслужбе назвали установку Арменией 22 апреля КПП на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин – Ханкенди (Бердзор – Степанакерт — армянские названия).
Азербайджанская сторона добавила, что командование российского миротворческого контингента и Турецко-российский мониторинговый центр об этом проинформированы.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны обязуются не предъявлять территориальных требований.
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