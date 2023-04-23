Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора

Азербайджанские подразделения Госпогранслужбы (ГПС) установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией. Он находится в начале дороги, ведущей в Степанакерт.

"Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин – Ханкенди", — говорится в сообщении погранслужбы.

Там заявили, что это сделано "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооружённым формированиям на территории Азербайджана". Ещё одной причиной в погранслужбе назвали установку Арменией 22 апреля КПП на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин – Ханкенди (Бердзор – Степанакерт — армянские названия).

Азербайджанская сторона добавила, что командование российского миротворческого контингента и Турецко-российский мониторинговый центр об этом проинформированы.