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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 09:03

Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Обсуждены вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", — указано в сообщении.

Какие-либо детали разговора двух лидеров в пресс-службе Пашиняна приводить не стали.

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Ранее Пашинян заявил о готовности разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности в Армении. Он также подчеркнул, что ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от Евросоюза.


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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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