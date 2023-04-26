Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Обсуждены вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", — указано в сообщении.