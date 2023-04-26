Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
"Обсуждены вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", — указано в сообщении.
Какие-либо детали разговора двух лидеров в пресс-службе Пашиняна приводить не стали.
Ранее Пашинян заявил о готовности разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности в Армении. Он также подчеркнул, что ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от Евросоюза.