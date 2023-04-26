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26 апреля, 09:03

Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Обсуждены вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", — указано в сообщении.

Какие-либо детали разговора двух лидеров в пресс-службе Пашиняна приводить не стали.

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Ранее Пашинян заявил о готовности разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности в Армении. Он также подчеркнул, что ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от Евросоюза.


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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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