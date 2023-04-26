Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Обсуждены вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", — указано в сообщении.