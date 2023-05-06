Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего. В настоящее время российские миротворцы на 30 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.