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6 мая, 16:55

Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В Аскеранском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", — говорится в бюллетени.

В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего. В настоящее время российские миротворцы на 30 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.

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Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе. Вместо генерал-майора Андрея Волкова на эту должность назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

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ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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