Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
В Аскеранском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", — говорится в бюллетени.
В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего. В настоящее время российские миротворцы на 30 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе. Вместо генерал-майора Андрея Волкова на эту должность назначен генерал-полковник Александр Ленцов.
ТАСС / Александр Рюмин