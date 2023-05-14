Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу

Новые переговоры с участием армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева о нормализации отношений между двумя государствами состоятся 1 июня в Кишинёве. Как отметили в кабмине Армении, речь идёт о пятистороннем формате.

Трёхсторонняя встреча, на которой присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель, прошла ранее в Брюсселе.

В июне в столице Молдавии, помимо Пашиняна, Алиева и Мишеля, в переговорах в рамках саммита Европейского политического сообщества будут участвовать французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В июле запланирована трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя ЕС в Брюсселе", — добавили в правительстве Армении.