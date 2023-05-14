Регион

Уведомления отключены

14 мая, 18:52

Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу

Правительство Армении сообщило, что Пашинян и Алиев встретятся 1 июня в Кишинёве

Новые переговоры с участием армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева о нормализации отношений между двумя государствами состоятся 1 июня в Кишинёве. Как отметили в кабмине Армении, речь идёт о пятистороннем формате.

Трёхсторонняя встреча, на которой присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель, прошла ранее в Брюсселе.

В июне в столице Молдавии, помимо Пашиняна, Алиева и Мишеля, в переговорах в рамках саммита Европейского политического сообщества будут участвовать французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В июле запланирована трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя ЕС в Брюсселе", — добавили в правительстве Армении.

В Брюсселе были затронуты вопросы, которые связаны с разблокировкой региональных транспортных и экономических коммуникаций, а также с безопасностью границы между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, обсуждалось соглашение об урегулировании отношений между двумя государствами и необходимость решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Не остались без внимания и темы, затрагивающие пленных и пропавших без вести.

В Кремле дали оценку отношениям России с Арменией

В Кремле дали оценку отношениям России с Арменией

Напомним, что 11 мая Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем. Кремль призвал стороны к сдержанности.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Никол Пашинян
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров