Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу
Правительство Армении сообщило, что Пашинян и Алиев встретятся 1 июня в Кишинёве
Новые переговоры с участием армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева о нормализации отношений между двумя государствами состоятся 1 июня в Кишинёве. Как отметили в кабмине Армении, речь идёт о пятистороннем формате.
Трёхсторонняя встреча, на которой присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель, прошла ранее в Брюсселе.
В июне в столице Молдавии, помимо Пашиняна, Алиева и Мишеля, в переговорах в рамках саммита Европейского политического сообщества будут участвовать французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"В июле запланирована трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя ЕС в Брюсселе", — добавили в правительстве Армении.
В Брюсселе были затронуты вопросы, которые связаны с разблокировкой региональных транспортных и экономических коммуникаций, а также с безопасностью границы между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, обсуждалось соглашение об урегулировании отношений между двумя государствами и необходимость решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Не остались без внимания и темы, затрагивающие пленных и пропавших без вести.
Напомним, что 11 мая Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем. Кремль призвал стороны к сдержанности.
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