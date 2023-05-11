Кремль призвал Армению и Азебайджан к сдержанности на фоне обострения между странами
Песков: Путин не планирует контакты с Алиевым и Пашиняном на фоне обострения
Путин, Алиев и Пашинян на трёхсторонней встрече. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Кремль не планирует каких-либо контактов президента России Владимира Путина с коллегами из Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога российского лидера с Пашиняном и Алиевым на фоне обострения отношений Еревана и Баку.
"Пока в настоящий момент нет, но контакты продолжаются. Путин буквально позавчера имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве, продолжаются контакты и с азербайджанской стороной", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва продолжает выполнять те функции, которые предусмотрены заключёнными между тремя странами соглашениями. При этом пресс-секретарь призвал конфликтующие стороны к сдержанности, добавив, что контакты с обеими странами будут продолжаться.
Напомним, сегодня Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем.