Кремль призвал Армению и Азебайджан к сдержанности на фоне обострения между странами

Кремль не планирует каких-либо контактов президента России Владимира Путина с коллегами из Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога российского лидера с Пашиняном и Алиевым на фоне обострения отношений Еревана и Баку.

"Пока в настоящий момент нет, но контакты продолжаются. Путин буквально позавчера имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве, продолжаются контакты и с азербайджанской стороной", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва продолжает выполнять те функции, которые предусмотрены заключёнными между тремя странами соглашениями. При этом пресс-секретарь призвал конфликтующие стороны к сдержанности, добавив, что контакты с обеими странами будут продолжаться.