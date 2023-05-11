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11 мая, 10:27

Кремль призвал Армению и Азебайджан к сдержанности на фоне обострения между странами

Песков: Путин не планирует контакты с Алиевым и Пашиняном на фоне обострения

<p>Путин, Алиев и Пашинян на трёхсторонней встрече. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Путин, Алиев и Пашинян на трёхсторонней встрече. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Кремль не планирует каких-либо контактов президента России Владимира Путина с коллегами из Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога российского лидера с Пашиняном и Алиевым на фоне обострения отношений Еревана и Баку.

"Пока в настоящий момент нет, но контакты продолжаются. Путин буквально позавчера имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве, продолжаются контакты и с азербайджанской стороной", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва продолжает выполнять те функции, которые предусмотрены заключёнными между тремя странами соглашениями. При этом пресс-секретарь призвал конфликтующие стороны к сдержанности, добавив, что контакты с обеими странами будут продолжаться.

Напомним, сегодня Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем.

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая

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Александр Юнашев
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